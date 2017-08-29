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Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"

Спорт
29 августа, 17:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Ранее Банк России принял решение об участии в качестве основного инвестора в банке "ФК Открытие" и введении временной администрации в банк

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Владелец "Спартака" Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Ситуация, в которой оказался банк "Открытие", не скажется на его сотрудничестве с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Ранее во вторник Банк России принял решение об участии в качестве основного инвестора в банке "ФК Открытие" и введении временной администрации в банк.

"Заявление ЦБ означает, что банк "Открытие" будет функционировать в прежнем режиме. Собственники банка продолжат участие в управлении. На сотрудничестве банка и футбольного клуба "Спартак" данный факт не отразится", - сказал Федун.

В феврале 2013 года "Спартак" и банк "Открытие" заключили шестилетний контракт. В рамках соглашения домашний стадион "Спартака" в Тушине получил название "Открытие-Арена", сумма сделки составила 1 млрд 208 млн рублей.

В июне этого года у банка "Открытие" начался отток клиентских средств. В первый месяц лета около 100 млрд рублей забрали корпоративные клиенты, в июле отток составил более 600 млрд рублей - деньги забирали и компании, и физические лица, и другие банки. Одновременно тогда же сотрудник управляющей компании "Альфа Капитал" разослал письмо клиентам о рисках крупных частных банков, в том числе "Открытия". В нем говорилось, что судьба банка может быть решена уже этой осенью, а не после президентских выборов в РФ в марте 2018 года. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение "Альфа Капиталу" и письмо было отозвано.

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