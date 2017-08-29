CAS отклонил апелляции федерации Боливии о присуждении двух поражений в отборе ЧМ-2018

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в ЕвропеМеждународная панорама 29 августа, 18:20
Семин: "Локомотив" действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностейСпорт 29 августа, 18:16
Россиянка Кузютина завоевала бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 52 кгСпорт 29 августа, 17:54
Бывший футболист "Локомотива" Маминов возглавил клуб ФНЛ "Тюмень"Спорт 29 августа, 17:52
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"Спорт 29 августа, 17:42
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублейЭкономика и бизнес 29 августа, 17:38
Россиянин Егоров не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира по боксуСпорт 29 августа, 17:34
Повышение уровня моря удвоит частоту наводненийСоциальная ответственность 29 августа, 17:33
Банк "Открытие" стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектораЭкономика и бизнес 29 августа, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил обе апелляции Федерации футбола Боливии на решение Международной федерации футбола (ФИФА) присудить национальной сборной два технических поражения в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
ФИФА объявила о санкциях в отношении сборной Боливии 1 ноября 2016 года. Наказание связано с тем, что в матче со сборной Перу, который прошел 1 сентября и завершился победой боливийцев со счетом 2:0, и с командой Чили, состоявшемся 6 сентября и завершившегося вничью - 0:0, принял участие защитник Нельсон Кабрера, ранее выступавший за сборную Парагвая. В итоге ФИФА приняла решение аннулировать результаты обоих матчей и присудить команде Боливии два поражения со счетом 0:3. Кроме того, Федерация футбола Боливии была оштрафована на сумму в 12 тысяч швейцарских франков.
Сборная Боливии занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2018 в южноамериканской зоне. В ее активе 10 очков после 14 туров. В финальную часть попадут четыре лучших команды, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.