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Россиянка Кузютина завоевала бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 52 кг

Спорт
29 августа, 17:54 дата обновления: 29 августа, 18:27 UTC+3 ТАСС

Чемпионкой мира стала японка Аи Сисиме

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Наталья Кузютина (справа)

Наталья Кузютина (справа)

© EFE/TAMAS KOVACS

ТАСС, 29 августа. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина победила в схватке за бронзу в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.

В поединке за третье место россиянка одолела израильтянку Гили Коэн.

Еще одной обладательницей бронзовой награды стала бразильянка Эрика Миранда.

Чемпионкой мира стала японка Аи Сисиме, в финале победившая соотечественницу Нацуми Цуноду.

28-летняя Кузютина является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, двух чемпионатов мира (2010, 2014) и трехкратной чемпионкой Европы (2009, 2010 и 2013).

Кузютина завоевала первую медаль для российской сборной на текущем чемпионате мира, который завершится 3 сентября.

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