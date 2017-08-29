Россиянка Кузютина завоевала бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 52 кг

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ТАСС, 29 августа. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина победила в схватке за бронзу в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.
В поединке за третье место россиянка одолела израильтянку Гили Коэн.
Еще одной обладательницей бронзовой награды стала бразильянка Эрика Миранда.
Чемпионкой мира стала японка Аи Сисиме, в финале победившая соотечественницу Нацуми Цуноду.
28-летняя Кузютина является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, двух чемпионатов мира (2010, 2014) и трехкратной чемпионкой Европы (2009, 2010 и 2013).
Кузютина завоевала первую медаль для российской сборной на текущем чемпионате мира, который завершится 3 сентября.