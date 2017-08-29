Семин: "Локомотив" действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностей

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" удовлетворительно провел летнюю трансферную кампанию, он работал, исходя из своих возможностей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Во вторник председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в разговоре с ТАСС назвал "чрезмерными" финансовые запросы нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который мог перейти в "Локомотив".
"Предварительные итоги уже подвели, у меня такое же мнение, как у совета директоров. Мы танцуем и работаем [на трансферном рынке], исходя из своих возможностей. У нас есть еще два дня, но пока так: сказали - удовлетворительно, и я полностью согласен", - сказал Семин.
Летнее трансферное окно закроется в России в ночь на 1 сентября. Этим летом "Локомотив" пополнили Никита Медведев, Соломон Кверквелия, Аршак Корян, Мацей Рыбус, в аренду взят Эдер, продлено арендное соглашение Ари и подписан полноценный контракт с Игорем Денисовым. Во вторник совет директоров "Локомотива" признал удовлетворительными предварительные итоги летней трансферной кампании.