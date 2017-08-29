Реконструкция стадиона "Лужники" обошлась в 24 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость реконструкции московского стадиона "Лужники" составила 24 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На вопрос, сколько стоила реконструкция, Собянин ответил: "24 миллиарда рублей, это самый дешевый стадион из подобных. Это средства из городского бюджета".

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"Лужники" полностью готовы к приему соревнований

Стадион "Лужники" в Москве полностью готов к проведению соревнований, сообщил Собянин.

"Лужники" полностью построены и готовы к проведению соревнований. Сейчас мы заканчиваем внешний периметр безопасности. Мы сдадим его досрочно, до конца этого года", - сказал Собянин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко, в ноябре в "Лужниках" планируется провести контрольную встречу с аргентинцами. "В ноябре планируется тестовый матч с командой Аргентины. Надеемся, что приедет [Лионель] Месси, увидит хороший стадион и скажет: "Я хочу здесь играть", - отметил Горбенко.

Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября в Москве.

"Лужники" могут стать базой для сборных России по футболу

По словам Собянина, "Лужники" могут стать базой для сборных России по футболу. "Мы ведем переговоры с Министерством спорта, возможно, "Лужники" станут базой для сборных России по футболу", - сказал он.

Кроме того, по словам Собянина, в "Лужниках" будет проводиться множество культурно-массовых мероприятий. "Так или иначе спорт здесь будет присутствовать, и присутствовать активно, но "Лужники" будут использоваться для проведения и других массовых мероприятий", - отметил мэр столицы.

Один из самых безопасных стадионов мира

Мэр Москвы заявил, что "Лужники" после реконструкции станут одним из самых безопасных стадионов в мире.

"Он отвечает всем международным стандартам. "Лужники" будут одним из самых безопасных стадионов мира", - сказал мэр. По его словам, на территории олимпийского комплекса к чемпионату мира по футболу 2018 года создается двойная система безопасности, включающая более 3 тыс. видеокамер, порядка 1,5 тыс. датчиков и других элементов безопасности, а также интеллектуальный центр.

Собянин напомнил, что на территории "Лужников" также построят центр водных видов спорта, один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики, ледовую арену, крупный центр тенниса и ряд других спортивных объектов. "Таким образом, в "Лужниках" будет новый спортивный кластер международного уровня. Таких в России нет, да и в мире мало где найдется", - заключил мэр российской столицы.