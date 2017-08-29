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Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей

Спорт
29 августа, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Во всех партиях гроссмейстер одержал победу

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей. В сеансе одновременной игры, которая состоялась в телецентре "Останкино" при поддержке фонда "Измени одну жизнь", приняли участие восемь шахматистов школьного и дошкольного возраста.

Во всех партиях победу одержал чемпион мира по блицу, участник последнего матча за мировую шахматную корону Карякин.

Параллельно с сеансом одновременной игры был сыгран матч с участием четырехлетнего Михаила Осипова и 95-летнего Юрия Авербаха, который является старейшим на планете гроссмейстером международного уровня. Победу одержал самый юный шахматист России. "Мама, я выиграл, - сказал Осипов после окончания партии. - Самым главным было не зевать и находить сильные ходы".

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