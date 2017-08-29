МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей. В сеансе одновременной игры, которая состоялась в телецентре "Останкино" при поддержке фонда "Измени одну жизнь", приняли участие восемь шахматистов школьного и дошкольного возраста.

Во всех партиях победу одержал чемпион мира по блицу, участник последнего матча за мировую шахматную корону Карякин.

Параллельно с сеансом одновременной игры был сыгран матч с участием четырехлетнего Михаила Осипова и 95-летнего Юрия Авербаха, который является старейшим на планете гроссмейстером международного уровня. Победу одержал самый юный шахматист России. "Мама, я выиграл, - сказал Осипов после окончания партии. - Самым главным было не зевать и находить сильные ходы".