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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей. В сеансе одновременной игры, которая состоялась в телецентре "Останкино" при поддержке фонда "Измени одну жизнь", приняли участие восемь шахматистов школьного и дошкольного возраста.
Во всех партиях победу одержал чемпион мира по блицу, участник последнего матча за мировую шахматную корону Карякин.
Параллельно с сеансом одновременной игры был сыгран матч с участием четырехлетнего Михаила Осипова и 95-летнего Юрия Авербаха, который является старейшим на планете гроссмейстером международного уровня. Победу одержал самый юный шахматист России. "Мама, я выиграл, - сказал Осипов после окончания партии. - Самым главным было не зевать и находить сильные ходы".