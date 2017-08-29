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Сборная России досрочно заняла четвертое место в общекомандном зачете на Универсиаде

Спорт
29 августа, 19:26 UTC+3

Всего в активе национальной команды 93 медали - 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых

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ТАСС, 29 августа. Сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали в десятый соревновательный день Универсиады в Тайбэе и досрочно заняла четвертое место в общекомандном зачете.

В художественной гимнастике Юлия Бравикова завоевала три золотые медали - в упражнениях с обручем, булавами и лентой, а также серебро в упражнениях с мячом. Екатерина Селезнева выиграла золото в упражнениях с мячом, два серебра - в упражнениях с обручем и лентой, а также бронзу в упражнениях с булавами. Также сборная России победила в групповых упражнениях с пятью обручами и упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

Еще два серебра принесли сборной России ушуист Ильяс Хуснутдинов и мужская сборная по волейболу, в финале уступившая команде Ирана со счетом 2-3. Бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар. Еще одна бронза на счету ушуиста Али Магомедова.

В последний 11-й день Универсиады будут разыграны медали в водном поло у мужчин. Российская команда сыграет в матче за золотую медаль. В случае, если российские ватерполисты победят, то по числу золотых наград российская команда сравняется со сборной Тайваня, но не опередит ее, так как у тайваньцев будет больше серебряных медалей.

Всего в активе сборной России 93 медали - 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых, что гарантирует итоговое четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (37-27-37), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (30-22-30), третью - спортсмены Тайваня (26-34-30).

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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