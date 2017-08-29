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Стоимость эксплуатации стадиона "Лужники" составит 1-1,2 млрд рублей в год

Спорт
29 августа, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Реконструкция стадиона была закончена в мае 2017 года

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Эксплуатация Большой спортивной арены (БСА) "Лужники" потребует 1-1,2 млрд рублей в год. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

"[Эксплуатация будет стоить] Примерно 1,1-1,2 млрд рублей. Инфраструктура "Лужников" предполагает, что бизнес будет сбалансирован. Объекты будут развиваться, а не обречены на разрушение", - сказал Горбенко.

Реконструкция "Лужников" была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей.

"Стоимость одного места - около $5 тысяч, это один из самых низких показателей для таких стадионов", - отметил, в свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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