Базаревич: сборная России на Евробаскете должна выходить из группы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Задача сборной России на чемпионате Европы по баскетболу - выйти из группы, а на стадии плей-офф команда способна обыграть любого в отдельно взятом матче. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Сергей Базаревич.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. "Состав сборной из 12 человек определен, в него не вошел Ильницкий", - сказал Базаревич.

В заявку сборной России вошли защитники Алексей Швед ("Химки"), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба - ЦСКА), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба - "Локомотив- Кубань"), Дмитрий Кулагин (без клуба); форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Андрей Зубков ("Химки"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"); центровой Тимофей Мозгов ("Бруклин", НБА).

"Физическое состояние сборной довольно неплохое, при этом в товарищеских матчах мы не снижали физические нагрузки. Сейчас собираемся это сделать, - добавил тренер. - Я не был счастлив, что нам попалась команда с самой сильной поддержкой - сборная Турции. Не понаслышке знаю эту страну, и тренировал там, и играл. И исторически они занимали высокие места на турнирах, именно играя дома".

"Задачу на турнир я для себя никак не формулирую. Выйти из группы надо. С четвертого места, конечно, будет не очень хорошо (в подобном случае соперником скорее всего станет команда Испании - прим. ТАСС). Но в плей-офф сборная России способна в отдельно взятой игре обыграть любого", - добавил тренер.

Российские баскетболисты хорошо подготовилась к турниру

Баскетболисты сборной России хорошо подготовились к чемпионату Европы, считает форвард Никита Курбанов.

"Мне кажется, мы хорошо подготовились, и сейчас настроены по боевому, - сказал Курбанов. - Да, у нас непростая группа, но состав, считаю, у нас сильный. Будем бороться".

"При этом не надо судить нас по товарищеским играм - давайте судить уже по матчам, которые будут сыграны на турнире. Понятно, что за один месяц сложно идеально сыграться, поэтому у нас есть какие-то пробелы", - добавил форвард.

Сборная России проведет все матчи группового раунда чемпионата Европы в Стамбуле, где сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.