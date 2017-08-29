Путин поздравил Бравикову с золотом Универсиады в многоборье в художественной гимнастике

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Юлию Бравикову с золотом XXIX Всемирной летней Универсиады 2017 года в Тайбэе. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы достойно представили нашу страну в Тайбэе, убедительно подтвердили лидерские позиции России в художественной гимнастике. Уверен, что вы и впредь будете смело идти вперед, добиваться поставленных целей, стремиться к новым спортивным вершинам", - отметил Путин и пожелал спортсменке всего наилучшего.

В индивидуальных соревнованиях Бравикова завоевала четыре золота, выиграв многоборье, упражнения с обручем, булавами и лентой. Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко