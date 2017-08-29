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Жуков: возвращение в спорт Мустафиной - компенсация за окончание карьеры Липницкой

Спорт
29 августа, 20:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Во вторник стало известно, что ставшая в начале лета матерью 22-летняя Мустафина в первых числах сентября возобновляет тренировки

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Александр Жуков и Алия Мустафина

Александр Жуков и Алия Мустафина

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Возвращение в большой спорт двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Алии Мустафиной можно считать компенсацией за завершение карьеры фигуристки Юлии Липницкой. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В понедельник мать Липницкой сообщила ТАСС, что ее 19-летняя дочь, олимпийская чемпионка командного турнира по фигурному катанию 2014 года, завершила карьеру. Во вторник стало известно, что ставшая в начале лета матерью 22-летняя Мустафина в первых числах сентября возобновляет тренировки.

"Юлия - выдающаяся спортсменка, замечательная фигуристка, у которой огромное количество поклонников. Очень жалко [что она завершила карьеру]. Но у нас есть компенсация - возвращается Мустафина", - сказал Жуков.

Глава ОКР считает, что у Липницкой еще достаточно времени для того, чтобы определиться с будущим и решить, может ли она еще принести пользу российскому спорту и олимпийскому движению. "Посмотрим, я не знаю, какие у нее планы, но она еще совсем молодая, у нее еще вся жизнь впереди", - отметил он.

Мустафина планирует выступить на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.

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