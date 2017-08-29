Сорокин: вопрос покупки российскими каналами прав на показ ЧМ-2018 решится до конца года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вопрос о покупке российскими телеканалами прав на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будет решен до конца текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что российские телеканалы не в состоянии заплатить за телевизионные права на показ чемпионата мира по футболу 2018 года больше $38-40 млн.

"Стороны, которыми являются ФИФА и российские каналы, понимают обоюдную важность скорейшего достижения соглашения. Это необходимо и той, и другой стороне. Каналы заинтересованы в продаже рекламного времени и компенсации затрат, ФИФА - в раскрутке самого чемпионата мира. Здесь нет никаких противоречий, все должно быть решено как можно скорее", - сказал Сорокин.

"Думаю, переговоры завершатся даже раньше, чем в конце года. Воля сторон есть, никто не намерен искусственно затягивать процесс. Это исключительно коммерческие переговоры, и не надо искать здесь какую-то подоплеку", - добавил он.

Права на трансляцию матчей Кубка конфедераций у ФИФА приобрел консорциум "2Спорт2", в который входят Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ". По данным ТАСС, стоимость сделки составила $3,5 млн. Этот же консорциум ведет с ФИФА переговоры о покупке прав на показ игр чемпионата мира.