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Крупный инспекционный визит ФИФА по городам ЧМ-2018 начнется в конце сентября

Спорт
29 августа, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По словам гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций, и завершится в Москве

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Крупный инспекционный визит Международной федерации футбола (ФИФА) по городам России, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, начнется в конце сентября. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Крупный инспекционный визит начнется 25 сентября и завершится в начале октября. Он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций, и завершится в Москве на стадионе "Лужники". Внимание будет уделено не только стадионам, но и всей необходимой инфраструктуре", - сказал Сорокин.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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