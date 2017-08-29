Крупный инспекционный визит ФИФА по городам ЧМ-2018 начнется в конце сентября

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Крупный инспекционный визит Международной федерации футбола (ФИФА) по городам России, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, начнется в конце сентября. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Крупный инспекционный визит начнется 25 сентября и завершится в начале октября. Он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций, и завершится в Москве на стадионе "Лужники". Внимание будет уделено не только стадионам, но и всей необходимой инфраструктуре", - сказал Сорокин.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.