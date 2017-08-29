Чемпионка US Open - 2016 Кербер проиграла в первом круге текущего турнира

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ТАСС, 29 августа. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер уступила представительнице Японии Наоми Осаке в первом круге Открытого чемпионата США (US Open, общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.
29-летняя немка, "посеянная" на турнире под шестым номером, уступила в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минут.
В следующем круге Осака встретится с победительницей пары между чешкой Дениcой Аллертовой и шведкой Ребеккой Петерсон.
Кербер являлась действующей победительницей турнира.
Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября.