Чемпионка US Open - 2016 Кербер проиграла в первом круге текущего турнира

ТАСС, 29 августа. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер уступила представительнице Японии Наоми Осаке в первом круге Открытого чемпионата США (US Open, общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

29-летняя немка, "посеянная" на турнире под шестым номером, уступила в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минут.

В следующем круге Осака встретится с победительницей пары между чешкой Дениcой Аллертовой и шведкой Ребеккой Петерсон.

Кербер являлась действующей победительницей турнира.

Открытый чемпионат США - четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне - завершится 10 сентября.