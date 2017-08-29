Московское "Динамо" по буллитам победило "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 29 августа. Московское "Динамо" в серии буллитов победило финский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В основное время за москвичей отличился Владимир Брюквин (37), в составе "Йокерита" - Марко Анттила (51). Победный буллит на счету Артема Подшендялова.

В других матчах вторника ярославский "Локомотив" победил подольский "Витязь" (3:1), тольяттинская "Лада" переиграла нижнекамский "Нефтехимик" (3:1) .

В следующем матче "Динамо" в гостях встретится с одноименным клубом из Риги 2 сентября, "Йокерит" также в гостях сыграет с московским "Спартаком" 6 сентября.