Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в Загребе

ТАСС, 29 августа. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял первое место на данной дистанции на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал результат 13,12 секунды, одержав первую победу в сезоне.

Вторым стал американец Девон Аллен (13,19), третьим - венгр Балаш Баджи (13,46).

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

На прошедшем в начале августа чемпионате мира в Лондоне Шубенков завоевал серебряную медаль, уступив в борьбе за первое место Омару Маклеоду из Ямайки.

Результаты спортсмена в нынешнем сезоне: пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13,35), третье место на этапе в Риме (13,21), второе место на этапе в Стокгольме (13,10), четвертое место на этапе в Париже (13,18), второе место на этапе в Бирмингеме (13,31), второе место на турнире в Будапеште (13,01) и второе место на чемпионате мира в Лондоне (13,14).

Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, далее Шубенков планирует выступить в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Турнир в Бельгии состоится 1 сентября, и, по словам менеджера, станет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне.