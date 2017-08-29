Россиянин Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длину

Россиянин Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длинуСпорт 29 августа, 22:54
ЦБ определил судьбу "Открытия": одним госбанком станет большеЭкономика и бизнес 29 августа, 22:49
Россиянка Прокопенко стала второй в тройном прыжке на турнире в ЗагребеСпорт 29 августа, 22:12
Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в ЗагребеСпорт 29 августа, 22:09
Чемпионка US Open - 2016 Кербер проиграла в первом круге текущего турнираСпорт 29 августа, 21:44
Дзюдоистка Кузютина призналась, что устала быть третьей на крупных турнирахСпорт 29 августа, 21:25
Прыгунья в высоту Гордеева заняла второе место на турнире в ЗагребеСпорт 29 августа, 21:16
Крупный инспекционный визит ФИФА по городам ЧМ-2018 начнется в конце сентябряСпорт 29 августа, 21:16
Габриэль предостерег Тиллерсона от "ледникового периода" в отношениях с РФМеждународная панорама 29 августа, 21:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков занял первое место на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал результат 7,98 метра.
Вторым стал американец Майкл Хартфилд (7,93), третьим - серб Лазар Анич (7,70).
Меньков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к международным стартам только в начале июля, на ЧМ-2017 в Лондоне занял четвертое место, показав результат 8,27 метра.
Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.