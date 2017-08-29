Россиянин Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длину

ТАСС, 29 августа. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков занял первое место на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал результат 7,98 метра.

Вторым стал американец Майкл Хартфилд (7,93), третьим - серб Лазар Анич (7,70).

Меньков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к международным стартам только в начале июля, на ЧМ-2017 в Лондоне занял четвертое место, показав результат 8,27 метра.

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.