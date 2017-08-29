Россиянин Бабанин не сумел выйти в полуфинал ЧМ по боксу

ТАСС, 29 августа. Российский боксер Максим Бабанин не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

В четвертьфинале 28-летний Бабанин уступил австралийцу Джозефу Гудэллу по очкам.

На турнире от сборной России продолжают участие два боксера: Евгений Тищенко (до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг) ранее во вторник вышли в полуфинал, гарантировав себе минимум бронзовые медали. Тищенко проведет бой 31 августа, Галанов - 1 сентября.

Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.