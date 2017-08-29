Воробьев: нехватка игроков сказывается на результатах московского "Динамо" в КХЛ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Короткая скамейка запасных негативно сказывается на результатах московского "Динамо" в начале сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Владимир Воробьев.
В четырех матчах бело-голубые одержали три победы и только одну из них - в основное время. Команда потеряла из-за травм ряд игроков. Во вторник динамовцы дома по буллитам выиграли у "Йокерита" - 2:1.
"На нашей игре сказывается короткая скамейка. У нас новая команда, новые сочетания. Многим ребятам еще нужно работать, чтобы играть на очень серьезном уровне, и им есть, к чему стремиться. Против нас сегодня играла мастеровитая команда, где немало игроков сборных Финляндии и Дании", - отметил специалист.
Против "Йокерита" дебютировал 34-летний форвард Евгений Артюхин, подписавший с клубом контракт на год. Ранее нападающий выступал, в частности, за "Сибирь", ЦСКА и СКА, он является одним из самых грубых игроков лиги. "Перед раскаткой мы поговорили с ним, объяснили, в какой хоккей мы играем. Сказали, что нужно сыграть попроще", - сообщил Воробьев.
Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен, несмотря на поражение, остался доволен действиями своей команды. "Мы играли очень активно: у нас получалось создавать большое количество моментов, но перед воротами мы не сыграли достаточно активно и остро. Безусловно, надо быть довольным действиями своих игроков, и я горжусь, что в четвертом матче подряд они смогли сыграть довольно энергично", - сказал он.
В следующем матче "Динамо" 2 сентября в гостях встретится с одноименным клубом из Риги, "Йокерит" также в гостях сыграет с московским "Спартаком" 6 сентября.