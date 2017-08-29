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Новичок ХК "Динамо" Артюхин пообещал играть аккуратно по ходу сезона

Спорт
29 августа, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Он считает, что должен стать примером для более молодых одноклубников

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новичок хоккейного клуба "Динамо" (Москва) форвард Евгений Артюхин сказал, что постарается по ходу сезона удаляться за нарушения как можно реже. Об этом он сообщил журналистам.

Форвард дебютировал за "Динамо" во вторник в игре чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом" (2:1, по буллитам).

"Удаления - моя болезнь, я не хотел подвести команду, старался играть аккуратно, не идти в стыки. Думаю, что по ходу сезона буду также действовать. Нужно быть примером для молодых ребят и самому показывать правильный хоккей, играть на команду. Должен оберегать одноклубников, чтобы против них не допускалось грубости", - сказал 34-летний Артюхин.

До этого Артюхин выступал за "Сибирь", последний матч он провел в середине февраля. "Я физически неплохо себя чувствую, готовился самостоятельно: есть группа ребят без контрактов, мы арендовали арену и каждый день шесть раз в неделю выходили на лед, нам все организовывал наш агент", - рассказал он.

Нападающий считается одним из самых грубых игроков лиги, выступая за СКА и ЦСКА, он неоднократно травмировал игроков "Динамо". "Это стиль моей игры, в каких-то моментах я перегибал палку, но нас еще накручивали, настраивали. Всегда говорил, что у меня нет злого умысла. Готов встретиться с болельщиками "Динамо", поскольку есть много моментов, которые можно обсудить", - сказал он.

Победы в трех матчах из четырех в стартовой домашней серии чемпионата КХЛ должны закалить игроков "Динамо", считает капитан команды Илья Никулин. "Был провальный матч с ЦСКА (1:6 - прим. ТАСС), все остальные игры мы провели в тяжелой борьбе. Тем не менее мы добрались до этих побед, и нашему новому коллективу они необходимы", - отметил защитник.

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