Сестры Аверины дебютируют на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии

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ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по художественной гимнастике стартует в среду в итальянском Пезаро. Сборная России приехала на этот турнир в обновленном составе: в личных соревнованиях выступят сестры Дина и Арина Аверины, никогда ранее не участвовавшие во взрослых мировых первенствах, но сумевшие проявить себя на майском чемпионате Европы в Будапеште.
В групповых упражнениях Россию будут представлять три олимпийские чемпионки 2016 года: Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, а также Мария Кравцова, Ксения Полякова и Евгения Леванова.
В первый день турнира будут разыграны медали в упражнениях с обручем и мячом, в четверг - с лентой и булавами. 1 сентября определится чемпионка мира в индивидуальном многоборье. В субботу будут разыграны медали в многоборье среди групп, в воскресенье определятся обладательницы медалей в групповых упражнениях с пятью мячами, а также тремя мячами и двумя скакалками.
Чемпионат мира пройдет на "Адриатик-Арене", которая находится на улице, носящей имя Юрия Гагарина.
В отсутствие выступавших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро лидеров сборной России Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой, в нынешнем сезоне успешно выступают сестры Аверины. На майском чемпионате Европы в Будапеште Дина и Арина Аверины вместе с Александрой Солдатовой завоевали золотые медали в командном первенстве. На счету Дины Авериной также золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро в упражнении с булавами. В активе Арины золотые медали в упражнениях с мячом и булавами.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 35-й раз. Представительницы России не проигрывали в личном многоборье на протяжении шести последних чемпионатов мира - сильнейшими гимнастками становились Евгения Канаева и Анастасия Кудрявцева (обе - по три раза).
Два года назад на чемпионате мира в немецком Штутгарте в личном многоборье Кудрявцева опередила Мамун, которая год спустя взяла у подруги по команде реванш на Олимпиаде в Бразилии. Кудрявцева, Мамун и Солдатова выиграли тогда золото и в командном турнире. В активе Кудрявцевой были также победы в упражнениях с мячом, булавами и лентой, Мамун не нашлось равных в упражнении с обручем. Солдатова стала второй в упражнениях с обручем и булавами, а Мамун завоевала серебро в упражнениях с лентой и мячом.
В групповых упражнениях россиянки завоевали золото в многоборье и в упражнениях с шестью булавами и двумя обручами. Только в упражнении с пятью лентами команда России осталась второй, пропустив вперед итальянок. За Россию тогда выступали Диана Борисова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Софья Скоморох, Анастасия Татарева и Дарья Клещева.