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Порядка 1,5 тысячи российских спортсменов сдали допинг-пробы в 2016 году

Спорт
30 августа, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Подробная статистика забора проб, проведения образовательных мероприятий и выдачи терапевтических исключений содержится в годовом отчете РУСАДА

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи россиян, представляющих 32 вида спорта, сдали допинг-пробы в 2016 году. Об этом сообщается в годовом отчете Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

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Всего в рамках программы тестирования РУСАДА в 2016 году UKAD была организована 2731 миссия, из которых 84% завершились отбором проб (удавшееся тестирование). В ходе этих миссий было отобрано 3112 проб, большая их часть - шведской компанией IDTM (около 75%) и немецкой компанией PWC (около 18%). Кроме того, к отбору проб UKAD привлекало национальные антидопинговые агентства других стран (7%).

В отчете РУСАДА отмечается, что основная часть проб была отобрана в ходе внесоревновательного контроля (80%), на соревновательный контроль приходится 20% допинг-проб. Распределение отобранных допинг-проб по видам спорта: легкая атлетика - 477 проб, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - 224, велоспорт - 222, лыжные гонки - 216, гребля на байдарках и каноэ - 186, гребной спорт - 176, плавание - 168, биатлон - 156, борьба - 140, бокс - 131.

Анализ отобранных проб проводился 13 аккредитованными WADA лабораториями, в том числе семью лабораториями, сотрудничество с которыми велось на основе долгосрочных соглашений: в Зайберсдорфе (Австрия, являлась основной), Лозанне (Швейцария), Барселоне (Испания), Варшаве, Кельне (Германия), Стокгольме и Москве (проводился анализ только проб крови в рамках биологического паспорта спортсмена). Согласно отчету, в 2016 году было выявлено 210 нарушений правил доступности для тестирования: 95 случаев - пропущенный тест, 115 - непредоставление информации.

Также в 2016 году было выявлено 100 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, при этом в 79 случаях в пробах спортсменов была выявлена запрещенная субстанция мельдоний. В соответствии с рекомендациями WADA, во всех указанных 79 случаях было вынесено решение об отсутствии вины или халатности. Остальные случаи возможных нарушений распределились следующим образом: наличие в пробе запрещенной субстанции - 10, использование запрещенной субстанции или запрещенного метода - 3, уклонение или отказ от сдачи допинг-пробы - 3, нарушение порядка предоставления информации о местонахождении - 4, еще один случай относится к тренеру Виктору Чегину и звучит как "назначение спортсмену запрещенной субстанции или метода, соучастие". Таким образом, в 2016 году наблюдается снижение количества выявленных нарушений антидопинговых правил (в 2015 году - 181 положительный допинг-тест, в 2014 - 148, в 2013 - 194, в 2012 - 124).

Терапевтические исключения и образовательные программы

В 2016 году поступило 78 запросов на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и (или) методов (далее - ТИ, терапевтические исключения). По сравнению с предыдущими годами наблюдается увеличение количества запросов на ТИ (в 2015 году - 54, в 2014 - 48). UKAD одобрило практически все запросы на использование запрещенных субстанций, которые были переданы ему на рассмотрение в соответствии с заключенным соглашением. Зафиксировано три отказа, однако после апелляций два отказа были отменены и спортсменам разрешили однократное применение запрещенной субстанции.

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С мая по декабрь 2016 года сотрудниками РУСАДА было проведено 116 образовательных мероприятий. Общее количество участников составило 3417 человек: 1764 - спортсмены, 797 - персонал (тренеры, спортивные врачи, менеджеры команд). Образовательные мероприятия проводились как в очной форме, так и посредством Skype (онлайн-семинары).

В ноябре-декабре 2016 года РУСАДА совместно с Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) при поддержке независимых экспертов WADA провело антидопинговые семинары-тренинги для представителей спортивных федераций России. Их участниками стали как первые лица федераций, так и ответственные за антидопинговое обеспечение сотрудники. Данные семинары получили положительные отклики от представителей федераций, НОАК и независимых экспертов WADA.

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