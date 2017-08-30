Guardian: "Арсенал" отказался продавать Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" за €54 млн

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Guardian: "Арсенал" отказался продавать Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" за €54 млнСпорт 30 августа, 2:28
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ТАСС, 30 августа. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" отклонил предложение "Манчестер Сити" по покупке форварда Алексиса Санчеса. Об этом сообщает издание Guardian.
По информации газеты, манкунианцы предложили за 28-летнего чилийца €54 млн, но "Арсенал" отказал, заявив, что позиция относительно трансфера Санчеса не изменилась - игрок не продается.
Санчес перешел в "Арсенал" летом 2014 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2018 года, по данным сайта Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €65 млн. Ранее нападающий выступал за итальянский "Удинезе" и испанскую "Барселону". В составе сборной Чили провел 115 матчей, забил 38 голов (лучший бомбардир в истории национальной команды).