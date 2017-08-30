СМИ: "Гент" отказался продавать футболиста Эсити в ЦСКА за €6,5 млн

ТАСС, 30 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА предлагал €6,5 млн за полузащитника бельгийского "Гента" Андерсона Эсити, но получил отказ. Об этом сообщает нигерийская газета Complete Sports.

По информации издания, "Гент" отказался продавать 23-летнего нигерийца, так как опасался не найти ему достойной замены до закрытия трансферного окна. Однако бельгийский клуб готов продолжать переговоры, если предложение будет увеличено до €8,6 млн.

Контракт Эсити с "Гентом" рассчитан до 2020 года, до этого он выступал за португальские "Эшторил" и "Лейшойнш". В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча в чемпионате Бельгии. В активе полузащитника два матча за сборную Нигерии.