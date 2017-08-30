Спортсмены из 60 стран примут участие в ЧМ по карате киокусинкай в ЕкатеринбургеСпорт 30 августа, 9:19
Кремлев: судьи на чемпионате мира по боксу творят, что хотятСпорт 30 августа, 9:05
Как проголосовать на выборах-2017Политика 30 августа, 9:00
Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМСпорт 30 августа, 8:44
"Ураганы" на учениях под Челябинском нанесли удары по позициям условных бандгруппНовости Урала 30 августа, 8:44
Одно из колец Сатурна оказалось не таким плотным, как полагали ученыеКосмос 30 августа, 8:35
Игроки детской команды по хоккею с мячом из Красноярска отравились в Кемеровской областиПроисшествия 30 августа, 8:33
Единый день голосования — 2017: Новгородская областьПолитика 30 августа, 8:00
Единый день голосования — 2017: Пермский крайПолитика 30 августа, 8:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. Китаец Тань Цзунлян установил мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Спартакиаде народов КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Тань Цзунлян показал результат 242,4 очка. Предыдущее мировое достижение (241,6) принадлежало немцу Кристиану Райцу, оно было установлено на чемпионате Европы 2017 года в Словении.
Спартакиада народов КНР проводится один раз в четыре года. Соревнования завершатся 8 сентября.