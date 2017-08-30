Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМ

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России провально выступает на чемпионате мира по боксу в Гамбурге. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Конечно, чемпионат мира провальный, ведь у нас были совсем не те планы. Но [главный тренер сборной Эдуард] Кравцов здесь не виноват, мы пожинаем плоды того, что было сделано до нас. Сейчас нужно, чтобы главный тренер сборной и тренерский совет работали более активно. После чемпионата России в Грозном все обновится", - сказал Кремлев.
В настоящий момент борьбу за медали продолжают олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг), которые вышли в полуфинал и обеспечили минимум бронзовые медали.
Изначально Федерация бокса России ставила задачу завоевать четыре золотые медали на турнире. При этом российская команда подала протест на судейство в двух боях мирового первенства.
Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.