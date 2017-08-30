Кремлев: судьи на чемпионате мира по боксу творят, что хотят

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Судейство на чемпионате мира по боксу в немецком Гамбурге недостаточно квалифицированное. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил, что российская команда подала протест на судейство в двух поединках мирового первенства.

"Судейство похабное. Надеюсь, что после того, как пройдет внеочередной конгресс AIBA [Международной ассоциации бокса] в Дубае, все наладится. Сейчас творится бардак в AIBA, и судьи творят, что хотят", - сказал Кремлев.

В настоящий момент борьбу за медали на чемпионате мира продолжают олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг), которые вышли в полуфинал. Мировое первенство завершится 2 сентября.