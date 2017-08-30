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Спортсмены из 60 стран примут участие в ЧМ по карате киокусинкай в Екатеринбурге

Спорт
30 августа, 9:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС

Турнир пройдет 9-10 декабря

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 400 спортсменов из 60 стран примут участие в III чемпионате мира по карате киокусинкай, который пройдет в Екатеринбурге 9 и 10 декабря. На проведение турнира претендовали шесть российских городов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Екатеринбург выбран местом проведения III чемпионата мира по карате киокусинкай, турнир пройдет во Дворце игровых видов спорта 9-10 декабря. В чемпионате примут участие 400 спортсменов из 60 стран, а также 50 судей. Ожидается, что главным судьей соревнований станет российский вице-премьер, глава Ассоциации киокусинкай России Юрий Трутнев", - говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря Ассоциации киокусинкай России Сергея Суворова, выбор в пользу Екатеринбурга обусловлен более подходящей инфраструктурой. "А самое главное, мы увидели отношение руководства области к развитию спорта и заинтересованность в проведении соревнований мирового уровня", - цитирует Суворова департамент.

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