НБА и профсоюз игроков лиги пожертвовали пострадавшим в результате шторма $1 млн

ТАСС, 30 августа. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги сделали пожертвование в размере $1 млн на организацию помощи пострадавшим в результате шторма "Харви" в Хьюстоне и иных населенных пунктах в американском штате Техас. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

"Наши мысли в настоящее время пребывают с Хьюстоном и другими городами, пострадавшими от шторма "Харви", - говорится в сообщении. - НБА и профсоюз жертвуют миллион долларов организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия в регионе".

#HoustonStrong pic.twitter.com/Und3k6aKWe — NBPA (@TheNBPA) 29 августа 2017 г.

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу "Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Сейчас "Харви" медленно смещается на северо-восток и находится преимущественно над Мексиканским заливом. Жертвами шторма стали 30 человек.