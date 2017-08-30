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НБА и профсоюз игроков лиги пожертвовали пострадавшим в результате шторма $1 млн

Спорт
30 августа, 9:42 UTC+3 ТАСС

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу "Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет

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ТАСС, 30 августа. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги сделали пожертвование в размере $1 млн на организацию помощи пострадавшим в результате шторма "Харви" в Хьюстоне и иных населенных пунктах в американском штате Техас. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза.

"Наши мысли в настоящее время пребывают с Хьюстоном и другими городами, пострадавшими от шторма "Харви", - говорится в сообщении. - НБА и профсоюз жертвуют миллион долларов организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия в регионе".

Обрушившийся на Техас в ночь на субботу "Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Сейчас "Харви" медленно смещается на северо-восток и находится преимущественно над Мексиканским заливом. Жертвами шторма стали 30 человек.

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