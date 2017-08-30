Российские ватерполисты завоевали серебро Универсиады

ТАСС, 30 августа. Мужская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали Универсиады в Тайбэе. В финальном матче российская команда проиграла сборной Сербии со счетом 4:15.

В игре за третье место итальянцы одержали победу над французами со счетом 10:2.

Российские ватерполисты в четвертый раз становятся серебряными призерами Универсиады. Ранее они выигрывали серебро в 2001, 2011 и 2013 годах. Последней отечественной сборной, побеждавшей на Универсиаде в мужском ватерпольном турнире, была команда Советского Союза в 1985 году.

Сборная Сербии во второй раз побеждает на Универсиаде. В 2011 году они также завоевали золотые медали, обыграв в финале россиян. Сборная Сербии и Черногории по водному поло выиграла Универсиаду в 2005 году, а сборная Югославии - в 1959, 1961 и 1995 годах.

После розыгрыша последнего комплекта медалей Универсиады в активе сборной России 94 награды - 25 золотых, 31 серебряная и 38 бронзовых. Россияне заняли четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (37-27-37). Вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третье место у сборной Тайваня (26-34-30).

Церемония закрытия Универсиады пройдет 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко