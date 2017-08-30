СМИ: "Барселона" купит футболиста "Ливерпуля" Коутиньо за €160 млн

ТАСС, 30 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" до закрытия трансферного окна оформит переход в команду бразильского полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо за €160 млн, включая бонусные выплаты. Об этом сообщает портал Yahoo.

Коутиньо, который на данный момент находится в расположении сборной Бразилии, был проинформирован, что американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит клуб, приняла решение одобрить трансфер футболиста в "Барселону". Полузащитник не принимал участия в первых трех матчах команды в чемпионате Англии и во встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за травмы спины. 26 августа телеканал BeIN Sports сообщил, что Коутиньо попросил "Ливерпуль" не включать его в заявку команды на Лигу чемпионов. Медицинский персонал сборной Бразилии во вторник оценил состояние Коутиньо как идеальное.

Ранее "Барселона" уже делала несколько предложений по 25-летнему бразильцу, в том числе предложив €120 миллионов, но "Ливерпуль" отказывался продавать игрока. Английский клуб в начале августа официально заявил, что не будет рассматривать предложения о покупке Коутиньо.

В случае если переход состоится, то он станет вторым по сумме трансфера в истории футбола, уступив только переходу Неймара. 3 августа бразильский нападающий Неймар за €222 млн выкупил свой контракт у "Барселоны" и перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии игрок выходил на поле в 27 играх и отметился семью голами.