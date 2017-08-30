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Карякин: Каспаров в шахматных вопросах абсолютно адекватен

Спорт
30 августа, 10:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Карякин отметил, что получил хорошие впечатления от игры с 13-м чемпионом мира

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Erin Stubblefield/Invision for Chess Club and Scholastics Center of St. Louis/AP Images

Гарри Каспаров

© Erin Stubblefield/Invision for Chess Club and Scholastics Center of St. Louis/AP Images

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров является интересным собеседником и адекватно оценивает свои возможности в шахматах на данный момент. Об этом ТАСС рассказал чемпион мира по блицу, участник последнего матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин.

В августе 54-летний Каспаров возобновил карьеру, приняв участие в турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе (штат Миссури). В США Карякин сыграл с Каспаровым три партии: две завершились вничью, в одной победу одержал более молодой гроссмейстер.

"Я с ним пообщался, во всех вопросах, которые касаются шахмат, он абсолютно адекватен и все оценивает правильно. Он признает, что уже не способен бороться за первые места и перешел в разряд шахматистов почтенного возраста, которые не претендуют на победы в соревнованиях. Но он все равно поддерживает форму, много играет, и с ним интересно обсуждать все, что касается шахмат", - сказал Карякин.

В Сент-Луисе Карякин занял второе место, в то время как Каспаров стал восьмым. "Впечатление от игры с ним хорошее, мы сыграли три партии, две из которых закончились вничью. Одна из них абсолютно по делу, а вот во второй я должен был побеждать, поэтому немного недоволен", - сказал Карякин.

Победителем турнира в США стал Левон Аронян из Армении.

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Персоны
Карякин, Сергей Александрович
Страны
Россия
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