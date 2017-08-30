Путин уверен, что ЧМ по стендовой стрельбе станет праздником для участников и гостей

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в среду приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по стендовой стрельбе, который пройдет с 30 августа по 11 сентября в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе "Лисья нора".
"Мы гордимся триумфами наших чемпионов и рекордсменов на самых престижных международных соревнованиях, чтим победные традиции отечественной стрелковой школы, настроены на дальнейшую популяризацию этого замечательного, зрелищного вида спорта", - говорится в послании президента, размещенном на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в России развитию стрелкового спорта уделяется серьезное внимание.
"Мы искренне рады принять у себя сильнейших стрелков планеты", - подчеркнул президент, выразив уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, вызовет широкий интерес у специалистов и болельщиков, запомнится множеством ярких, вдохновляющих моментов и станет настоящим праздником для участников и гостей.