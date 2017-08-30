Кубок мира по шахматам 2021 года может пройти в Зимбабве и Замбии под водопадом Виктория

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Зимбабве и Замбия претендуют на проведение Кубка мира по шахматам 2021 года и Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года, и соревнования могут пройти под водопадом Виктория. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
"Я буквально только что вернулся из Зимбабве - там большое внимание уделяется шахматам. Достаточно сказать, что уже со следующего года во всех школах будет обязательный урок шахмат. И сейчас Зимбабве и Замбия подали совместную заявку на проведение Кубка мира 2021 года и шахматной Олимпиады 2022 года. Прямо под водопадом Виктория, представляете, какая красота будет?"
В случае победы совместной заявки Зимбабве и Замбии Кубок мира впервые пройдет в африканской стране.
Водопад Виктория на реке Замбези расположен в Африке на границе Замбии и Зимбабве. Виктория является одним из крупнейших водопадов в мире, его ширина составляет около 1708 метров, а высота - более 100 метров.