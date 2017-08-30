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Футболист Гранат тренируется в общей группе сборной России, Могилевец - индивидуально

Спорт
30 августа, 11:37 дата обновления: 30 августа, 12:17 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 30, августа. /ТАСС

Во вторник Могилевец пропустил тренировку, а Гранат покинул поле через 30 минут после ее начала

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Павел Могилевец

Павел Могилевец

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Защитник сборной России Владимир Гранат тренируется в общей группе в третий день учебно-тренировочного сбора национальной команды. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Тренировочный сбор начался в понедельник. Третье занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба "Динамо".

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Полузащитник Павел Могилевец начал занятие в общей группе, но через некоторое время покинул команду и ушел в тренажерный зал, чуть позже с поля ушел также нападающий Владимир Ильин. Во вторник Могилевец пропустил тренировку из-за перегрузочных явлений в области коленного сустава, а

Гранат покинул занятие через 30 минут от начала. Также во второй день сбора к команде присоединился вратарь Андрей Лунев, пропускавший первый день из-за проблемы с коленом.

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".

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