Гендиректор "Югры" не видит катастрофы в неудачном старте чемпионата КХЛ

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Катастрофы в неудачном старте "Югры" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет, результаты скоро придут. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

"Югра" набрала три очка в стартовых четырех домашних матчах сезона КХЛ, одержав только одну победу в овертайме над "Северсталью".

"Есть понимание, что успех придет - команда сыгрывается, прогрессирует. Понятно, что стартовая серия получилась не очень удачной, но тем не менее видно, что у команды есть желание и возможности играть, - сказал Филипенко. - У наших игроков есть характер, но, думаю, они не совладали с психо-эмоциональной нагрузкой. Да, расстраивает результат, хотелось лучшего, но я катастрофы не вижу и думаю, что все это придет, причем уже скоро".

По мнению Филипенко, еще не все игроки "Югры" на старте сезона реализовали свои возможности. "При необходимости будем корректировать и вносить изменения в состав, но пока далеко не все могут показать себя по разным причинам. Прошло только четыре игры. Я вижу команду, которая может играть и заиграет", - отметил он.

В среднем четыре стартовых матча "Югры" посетило 3150 человек, при том, что КРК "Арена Югра" вмещает 5,5 тысяч человек. "Обычно мы просили начинать сезон в августе на выезде, поскольку в этом месяце достаточно много людей возвращаются из отпусков, с охоты и рыбалки, даже с дач. На матче открытия пришло неплохое количество зрителей, несмотря на то, что по факту у нас в городе отсутствует существенная часть населения. В понедельник, 28 августа, по количеству болельщиков мы скатились на начало прошлого года - меньше среднего", - отметил он.

Ближайшие матчи "Югра" проведет на выезде с "Витязем" (1 сентября), "Слованом" (3 сентября) и ЦСКА (5 сентября).