Ветрозащита появилась на двух трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Специальная ветрозащита появилась на трамплинном комплексе горы Долгая в Нижнем Тагиле. Система защиты позволит проводить на горе соревнования международного уровня, сообщил в среду ТАСС руководитель горнолыжного комплекса гора Долгая Яков Миленький.
"Сегодня установка такой ветрозащиты - обязательное условие для проведения Кубка мира. На установку ветрозащиты из областного бюджета было выделено порядка 37 млн рублей. Теперь мы можем проводить все соревнования международного уровня", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отменить мужской этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Причиной отмены этапа стало невыполнение организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты. "В прошлом сезоне соревновались женщины, потому что они прыгают с 90-метрового трамплина, там нет такой ветровой нагрузки. А мужчины прыгают со 120-метрового трамплина", - пояснил Миленький, добавив, что ветрозащита появилась на обоих трамплинах.
В декабре 2017 года на горе Долгая ожидается проведение этапов Кубка мира, а в марте - финала Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин.