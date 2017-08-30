Восемь футболистов сборной России сдали допинг-тесты во время тренировочного сбора

В Подмосковье разрешили охоту на барсуков и пятнистых оленей, несмотря на советы экологовОбщество 30 августа, 14:03
Минкультуры РФ может быть признано потерпевшим по "делу Серебренникова"Происшествия 30 августа, 14:00
Футболист "Спарты" Караваев подтвердил информацию о переговорах с клубами РФПЛСпорт 30 августа, 13:59
Утилизация мусора в России. ДосьеБиографии и справки 30 августа, 13:59
В Красноярске до конца 2017 года создадут комплексный авиационно-спасательный центрСибирь 30 августа, 13:51
Совет учредителей РУСАДА рассмотрит кандидатуру гендиректора 31 августаСпорт 30 августа, 13:50
Совет по развитию гражданского общества и правам человека. ДосьеБиографии и справки 30 августа, 13:48
"Ласточка" между Петрозаводском и Новгородом может увеличить турпоток в КарелиюОбщество 30 августа, 13:42
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроковСпорт 30 августа, 13:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. Восемь игроков сборной России по футболу сдали допинг-тесты во время учебно-тренировочного сбора перед контрольным матчем с "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Тренировка @TeamRussia в Новогорске pic.twitter.com/MHp3NbEBrU— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2017
"Сегодня в расположении сборной России в УТЦ Новогорск побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у восьми игроков. Это обычная практика внесоревновательного периода. Все прошло в плановом режиме", - отмечается на странице сборной России в социальной сети Twitter.
Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. На этот сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.
3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".