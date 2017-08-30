Восемь футболистов сборной России сдали допинг-тесты во время тренировочного сбора

ТАСС, 30 августа. Восемь игроков сборной России по футболу сдали допинг-тесты во время учебно-тренировочного сбора перед контрольным матчем с "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тренировка @TeamRussia в Новогорске pic.twitter.com/MHp3NbEBrU — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2017

"Сегодня в расположении сборной России в УТЦ Новогорск побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у восьми игроков. Это обычная практика внесоревновательного периода. Все прошло в плановом режиме", - отмечается на странице сборной России в социальной сети Twitter.

Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. На этот сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".