Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени запланирован на 20-25 марта

Спортсмены на биатлонной трассе в Тюмени © Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Международный союз биатлонистов (IBU) запланировал проведение этапа Кубка мира в Тюмени на 20-25 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В календаре сезона указано, что тюменский этап станет заключительным (девятым).