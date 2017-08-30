Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини запросил у руководства клуба трех новичков, однако не получил согласия на их приобретение. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к санкт-петербургскому футбольному клубу.

Ранее итальянская газета Corriere dello Sport написала, что срыв перехода в "Зенит" защитника испанской "Валенсии" Аймена Абденнура разозлил Манчини. Издание предположило, что это может повлечь уход итальянского специалиста из санкт-петербургского клуба.

"Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков - центрального защитника, полузащитника и нападающего. На данный момент ситуация складывается так, что пожелание Манчини в полной мере не будет выполнено, поскольку финансовые возможности клуба не безграничны, учитывая существование финансового fair play УЕФА, а также то, как много игроков уже было взято в это трансферное окно. Допустим, за Федора Смолова руководство "Зенита" не готово платить больше определенной суммы. Кроме того, в следующем сезоне будет ужесточен лимит на легионеров - скорее всего, будет схема "8+17" - и это тоже немаловажный фактор", - сказал источник.

"При этом никаких ультиматумов Манчини перед клубом не ставил", - отметил собеседник ТАСС.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на просьбу прокомментировать информацию итальянских СМИ сказал ТАСС: "Не слушайте никакие слухи. Я слухи принципиально не комментирую".

Десять новичков "Зенита"

Этим летом состав "Зенита" пополнили аргентинцы Леандро Паредес, Эммануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, россияне Далер Кузяев, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, а также эквадорец Кристиан Нобоа. По данным transfermarkt.de, на трансферы клуб потратил около 76 млн евро. При этом команду покинули бразильцы Жулиано ("Фенербахче"), Эрнани ("Сент-Этьен") и Маурисио (расторг контракт), сербы Вукашин Йованович ("Бордо") и Лука Джорджевич ("Арсенал" Тула, аренда), испанец Хави Гарсия ("Бетис"), бельгиец Николас Ломбертс ("Остенде"), словак Роберт Мак (ПАОК, аренда), португалец Мигель Данни (истек контракт), россияне Ибрагим Цаллагов ("Динамо", аренда), Александр Рязанцев ("Урал", аренда), Артур Юсупов ("Ростов", аренда) и Александр Кержаков (завершил карьеру). На продаже футболистов клуб заработал порядка €13,6 млн.

"Зенит" занимает первое место в чемпионате России сезона-2017/18, в восьми матчах набрав 20 очков. Манчини, ранее тренировавший итальянские "Лацио", "Фиорентину", "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай", возглавил санкт-петербургскую команду в июне.