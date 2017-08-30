Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков

Спорт
30 августа, 13:40 UTC+3

Ранее итальянская газета Corriere dello Sport написала, что срыв перехода в "Зенит" защитника испанской "Валенсии" Аймена Абденнура разозлил Манчини

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини запросил у руководства клуба трех новичков, однако не получил согласия на их приобретение. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к санкт-петербургскому футбольному клубу.

Ранее итальянская газета Corriere dello Sport написала, что срыв перехода в "Зенит" защитника испанской "Валенсии" Аймена Абденнура разозлил Манчини. Издание предположило, что это может повлечь уход итальянского специалиста из санкт-петербургского клуба.

Смотрите также

Петербургское "Динамо" хочет сыграть с "Зенитом" в Кубке России по футболу на "Петровском"

СМИ: "Зенит" заинтересован в аренде футболиста "Интера" Раноккии

СМИ: тунисский футболист Абденнур отказался от перехода в "Зенит"

"Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков - центрального защитника, полузащитника и нападающего. На данный момент ситуация складывается так, что пожелание Манчини в полной мере не будет выполнено, поскольку финансовые возможности клуба не безграничны, учитывая существование финансового fair play УЕФА, а также то, как много игроков уже было взято в это трансферное окно. Допустим, за Федора Смолова руководство "Зенита" не готово платить больше определенной суммы. Кроме того, в следующем сезоне будет ужесточен лимит на легионеров - скорее всего, будет схема "8+17" - и это тоже немаловажный фактор", - сказал источник.

"При этом никаких ультиматумов Манчини перед клубом не ставил", - отметил собеседник ТАСС.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на просьбу прокомментировать информацию итальянских СМИ сказал ТАСС: "Не слушайте никакие слухи. Я слухи принципиально не комментирую".

Десять новичков "Зенита"

Этим летом состав "Зенита" пополнили аргентинцы Леандро Паредес, Эммануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, россияне Далер Кузяев, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, а также эквадорец Кристиан Нобоа. По данным transfermarkt.de, на трансферы клуб потратил около 76 млн евро. При этом команду покинули бразильцы Жулиано ("Фенербахче"), Эрнани ("Сент-Этьен") и Маурисио (расторг контракт), сербы Вукашин Йованович ("Бордо") и Лука Джорджевич ("Арсенал" Тула, аренда), испанец Хави Гарсия ("Бетис"), бельгиец Николас Ломбертс ("Остенде"), словак Роберт Мак (ПАОК, аренда), португалец Мигель Данни (истек контракт), россияне Ибрагим Цаллагов ("Динамо", аренда), Александр Рязанцев ("Урал", аренда), Артур Юсупов ("Ростов", аренда) и Александр Кержаков (завершил карьеру). На продаже футболистов клуб заработал порядка €13,6 млн.

"Зенит" занимает первое место в чемпионате России сезона-2017/18, в восьми матчах набрав 20 очков. Манчини, ранее тренировавший итальянские "Лацио", "Фиорентину", "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай", возглавил санкт-петербургскую команду в июне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
2
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
3
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков
4
Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы
7
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама