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Совет учредителей РУСАДА рассмотрит кандидатуру гендиректора 31 августа

Спорт
30 августа, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит кандидатуру генерального директора организации на своем заседании 31 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к совету учредителей.

Наблюдательный совет РУСАДА на очередном заседании в понедельник выбрал кандидата на пост генерального директора организации, однако принял решение не разглашать его фамилию до тех пор, пока его кандидатура не будет одобрена учредителями.

"Заседание совета учредителей РУСАДА, на котором будет принято решение по кандидатуре генерального директора, предложенной в понедельник наблюдательным советом РУСАДА, состоится 31 августа", - сказал источник.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

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