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Давыдов: московскому "Динамо" не хватает игроков, способных решить исход матча в КХЛ

Спорт
30 августа, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона, в первых матчах чемпионата в игре хоккеистов "Динамо" просматриваются слабые стороны

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московскому "Динамо" для борьбы за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги не хватает опытных игроков. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

В четырех стартовых встречах чемпионата КХЛ "Динамо" одержало три победы и проиграло ЦСКА (1:6), команда занимает пятую строчку в Западной конференции с семью очками. В предыдущих сезонах "Динамо" было представлено АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", задолженность которого перед хоккеистами команды составляет около 800 млн рублей за три месяца. В нынешнем сезоне "Динамо" представлено ООО "ХК "Динамо", которое сообщило, что не планирует погашать игрокам долги, поскольку не является правопреемником АНО "ОХК "Динамо". В июле КХЛ присвоила всем игрокам "Динамо", выступавшим за клуб в прошлом сезоне, статус неограниченно свободных агентов.

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"Команда, по сути, новая, большое количество новых молодых игроков, ребята могут не справиться с напряжением. Для борьбы за место в плей-офф, конечно, не хватает опытных хоккеистов, способных решить исход игры", - отметил Давыдов.

В первых матчах чемпионата в игре "Динамо" просматриваются слабые стороны, считает эксперт. "Разумеется, ждать идеальной игры сейчас не приходится. Играем, откровенно, слабовато, но сезон только начался, поэтому нужно дать команде время", - подчеркнул он.

В составе "Динамо" в матче против финского "Йокерита" во вторник дебютировал форвард Евгений Артюхин, ранее выступавший, в частности в ЦСКА, СКА и "Сибири". "Артюхин в первую очередь должен создать мужицкую атмосферу в раздевалке - это очень важно для молодых ребят. Разумеется, он будет по максимуму выкладываться на площадке для победы, но у него также важная роль вне льда", - сказал он.

Следующую встречу "Динамо" проведет 2 сентября на выезде против одноименного клуба из Риги.

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