Волейболисты "Динамо" планируют играть на новой арене с сезона-2018/19

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Московский волейбольный клуб "Динамо" планирует переехать на новую арену в сезоне-2018/19. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.

"После нашего последнего посещения стройплощадки в апреле этого года застройщику удалось совершить заметный рывок вперед - темпы строительства не просто радуют, а окрыляют и заставляют нас верить в то, что спортивный сезон-2018/2019 клуб начнет на новой современной арене", - сказал генеральный директор клуба Николай Ступаков.

Новая арена для столичной команды строится в рамках возведения многофункционального центра Match Point. Вместимость арены составит 3500 зрителей. В настоящий момент "Динамо" проводит домашние матчи во Дворце спорта на улице Лавочкина.