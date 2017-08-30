Волейболисты "Динамо" планируют играть на новой арене с сезона-2018/19

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Московский волейбольный клуб "Динамо" планирует переехать на новую арену в сезоне-2018/19. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.
"После нашего последнего посещения стройплощадки в апреле этого года застройщику удалось совершить заметный рывок вперед - темпы строительства не просто радуют, а окрыляют и заставляют нас верить в то, что спортивный сезон-2018/2019 клуб начнет на новой современной арене", - сказал генеральный директор клуба Николай Ступаков.
Новая арена для столичной команды строится в рамках возведения многофункционального центра Match Point. Вместимость арены составит 3500 зрителей. В настоящий момент "Динамо" проводит домашние матчи во Дворце спорта на улице Лавочкина.