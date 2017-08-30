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Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в Тайбэе

Спорт
30 августа, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Национальная команда завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей

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Сборная России в групповых упражнениях с обручем

Сборная России в групповых упражнениях с обручем

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Универсиада 2017 года в Тайбэе подошла к концу, сборная России на 29-х по счету летних Всемирных студенческих играх заняла четвертое место в общекомандном зачете, впервые с 2001 года по числу золотых медалей не попав в тройку сильнейших команд.

Универсиада длилась с 19 по 30 августа. За это время был разыгран 271 комплект наград в 21 виде спорта, в соревнованиях приняло участие более 7,5 тысяч спортсменов из 144 стран. В российской делегации было 348 спортсменов, представляющих более сто вузов страны, в том числе и спортсмены-студенты иностранных университетов.

На первой строчке медального зачете расположилась сборная Японии (37-27-37), вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третье место у сборной Тайваня (26-34-30). Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей. Всего россияне выиграли 94 награды и по общему количеству медалей уступили только японцам (101).

Успешнее всего российские спортсмены выступили в художественной гимнастике, где завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. Высокие результаты они показали и в прыжках в воду (4-3-3), где страну, в частности, представляли чемпионы мира Илья Захаров и Евгений Кузнецов. Больше всего наград сборная России завоевала в плавании - 16, но только две из них являются золотыми (2-5-9).

Тяжелое положение легкоатлетов

Последний раз за чертой тройки сильнейших российская сборная оставалась в 2001 году, когда Универсиаду принимал Пекин. В китайской столице россияне также стали пятыми, пропустив вперед команды Украины, Японии, США и Китая.

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Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, комментируя итоги соревнований, выделил две причины, по которым сборной страны не удалось удержаться на лидирующих позициях. Во многом помешало то обстоятельство, что в Тайбэе не смогли выступить российские легкоатлеты. Продолжающееся отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) позволяло россиянам выступить на Универсиаде только в нейтральном статусе, как это произошло на недавнем чемпионате мира по легкой атлетике, однако от этой идеи было принято решение отказаться. Хотя на прошлой Универсиаде, которая прошла в Казани, легкоатлеты принесли сборной России 29 медалей, из них 12 золотых. В Тайбэе в легкой атлетике было разыграно 50 комплектов наград.

"Второй удар - мы знали, что Китай игнорирует Универсиаду, но то, что они привезут таких "пассажиров", - рассказал о второй причине Сейранов. - Представьте, настольный теннис, а у китайцев только одно золото! В итоге все эти медали, которые должны были завоевать китайцы (бадминтон, роллерспорт, настольный теннис), разыграли между собой три азиатские страны: Япония, Южная Корея, Тайвань".

Заслуженные победы

Понятно было и желание проявить себя с наилучшей стороны сборной Японии, чья столица через три года примет летние Олимпийские игры. "Такого отношения к Универсиадам Япония никогда прежде не показывала, - заметил Сейранов. - Обидно, что в итоге остались на четвертом общекомандном месте, работали все с большой самоотдачей - все члены сборной".

Это отметило и руководство страны. На протяжении всего турнира президент России отмечал вклад в успех национальной команды победителей Универсиады.

По итогам соревнований правительственную телеграмму спортсменам направил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. "Вы проявили свои лучшие спортивные качества, уверенно боролись с достойными соперниками, принесли России заслуженные медали", - сказано в телеграмме.

Церемония закрытия Универсиады в Тайбэе состоялась 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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