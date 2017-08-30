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Евгений Малкин запустил свою линию одежды

Спорт
30 августа, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" рассказал, что у него был опыт в ресторанном бизнесе, который закончился неудачно

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин представил свою линию одежды. Об этом он рассказал журналистам.

"Я разработал собственный бренд одежды, в сотрудничествами с брендами Satorisan и Dstrezzed. Под моим брендом будут выходить в первую очередь спортивные товары, обувь и много всего интересного, - сказал Малкин. - Хоккей остается на первом месте, но это направление мне тоже интересно и я планирую в нем продолжать работать".

Малкин рассказал, что у него был опыт в ресторанном бизнесе, который закончился неудачно. "Теперь попробую себя в одежде: я познакомился с людьми, которым доверяю, и уверен, что мы будем делать хорошие вещи. Пока мы начали с маленького шага. Одевать олимпийскую сборную России - это что-то глобальное, но если будем двигаться так, как задумано - почему нет?", - отметил он.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России он дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014).

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