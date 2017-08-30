Более 1600 детей из 80 регионов примут участие в заключительном этапе Президентских игр

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 1600 детей станут участниками заключительного этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентских спортивных игр", они представят 80 регионов. Об этом журналистам заявил директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.

Во всероссийском этапе примут участие 160 лучших классов-команд сельских и городских общеобразовательных организаций из 80 регионов страны. Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В 2017 году в школьном этапе мероприятия приняло участие 11,1 миллиона обучающихся.

"В этом году в заключительном этапе соревнований примут участие около 1600 детей в возрасте 12-13 лет в составе команд школ. Каждый год программа игр меняется и пополняется видами, востребованными у подростков. Игры неслучайно проходят на нашей базе - последние 19 лет мы очень серьезно подготовили спортивную инфраструктуру, которую используют национальные сборные по водному поло, синхронному плаванию, мотокроссу, пляжному волейболу. Помимо спортивного компонента подготовлена дополнительная развивающая программа, направленная на расширение знаний ребят об окружающем мире и природе, также пройдут олимпийские уроки и встречи с именитыми спортсменами- чемпионами Олимпиад и международных соревнований", - сообщил Джеус.

По словам начальника отдела школьного и студенческого спорта Министерства спорта России Марианны Пуховской, программа Президентских игр - 2017 пополнилась за счет самбо и гандбола. "И тот, и другой вид развиваются активно, много детей занимаются ими, и оргкомитет принял решение о их внесении в программу игр. Пока мы не видим необходимости в изменении данной программы и внесении других видов", - рассказала она.

Как отметил директор Федерального центра организационно- методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко, в будущем планируется придать Президентским играм международный статус за счет приглашения сборных команд из соседних стран.

В 2017 году победители определяются в обязательных видах программы: спортивном многоборье (тестах), эстафетном беге, творческом и теоретическом конкурсах, а также в дополнительных видах: мини-футболе, плавании, баскетболе 3х3, бадминтоне, самбо, дартсе и шахматах. Соревнования пройдут с 4 по 23 сентября.