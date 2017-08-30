МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем Новгороде. Также там будет боксировать Андрей Сироткин", - сказал собеседник агентства.

Соперник боксера пока не определен.

Последний раз Чудинов выходил на ринг 22 июля в День российского бокса, победив техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо в поединке на Красной площади. Россиянин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В активе 29-летнего спортсмена 17 боев на профессиональном ринге, из них в 15 победил (11 - нокаутом) и в двух потерпел поражение.