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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем Новгороде. Также там будет боксировать Андрей Сироткин", - сказал собеседник агентства.
Соперник боксера пока не определен.
Последний раз Чудинов выходил на ринг 22 июля в День российского бокса, победив техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо в поединке на Красной площади. Россиянин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В активе 29-летнего спортсмена 17 боев на профессиональном ринге, из них в 15 победил (11 - нокаутом) и в двух потерпел поражение.