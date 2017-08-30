Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом квартале

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все выплаты российским легкоатлетам и тренерам за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне будут произведены в четвертом квартале текущего года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Я неоднократно заявлял, что несмотря на нейтральный статус спортсмены и их тренеры получат все выплаты за выступление на чемпионате мира, - сказал Колобков. - Есть правовая составляющая, которую мы должны учесть, а это требует определенного времени. Наши нейтральные спортсмены находятся на ставках ЦСП, Минспорт по-прежнему обеспечивает их подготовку. Все выплаты будут произведены в установленном порядке в четвертом квартале".