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Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом квартале

Спорт
30 августа, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По словам министра спорта РФ, нейтральные спортсмены находятся на ставке ЦСП

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все выплаты российским легкоатлетам и тренерам за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне будут произведены в четвертом квартале текущего года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Я неоднократно заявлял, что несмотря на нейтральный статус спортсмены и их тренеры получат все выплаты за выступление на чемпионате мира, - сказал Колобков. - Есть правовая составляющая, которую мы должны учесть, а это требует определенного времени. Наши нейтральные спортсмены находятся на ставках ЦСП, Минспорт по-прежнему обеспечивает их подготовку. Все выплаты будут произведены в установленном порядке в четвертом квартале".

 

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