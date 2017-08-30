Малкин: Зарипов мог бы закрепиться в клубах НХЛ "Питтсбург" и "Вашингтон"

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий Данис Зарипов мог бы закрепиться в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и "Вашингтон", которые любят приглашать российских игроков. Такое мнение ТАСС высказал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.
НХЛ разрешила Зарипову выступать в Северной Америке, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию игрока из-за положительной допинг-пробы. Игрок не может выступать на соревнованиях в Континентальной хоккейной лиге, под эгидой Международной федерации хоккея и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о двухлетней дисквалификации.
"У него очень хорошие шансы заиграть в НХЛ, зная его характер - в хорошем смысле слова татарский: такой пробивной, настырный, - сказал Малкин. - Он очень хочет играть и НХЛ это последний из вариантов. Зарипов техничный игрок и смог бы закрепиться в первом-втором звене какой- нибудь играющей команды. Вариантов много: тот же "Питтсбург", или "Вашингтон", который любит приглашать русских игроков, или же "Коламбус", где есть Панарин и Бобровский".