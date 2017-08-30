Мутко: никаких вопросов по выплатам призерам ЧМ по легкой атлетике быть не может

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Призеры чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года получат премии и командировочные, никаких вопросов по этой теме быть не может. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Ранее тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько в интервью "Известиям" сообщил, что пока ему не были возмещены затраты на перелет в Лондон и проживание в период проведения турнира. Премиальные призерам, по словам тренера, также выплачены не были.
"Все легкоатлеты-призеры и тренеры получат свои премии, получат свои командировочные. Все будет как положено. Там никаких вопросов быть не может", - сказал вице-премьер.
Чемпионат мира по легкой атлетике состоялся с 4 по 13 августа в Лондоне. Российские спортсмены из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики выступали на мировом первенстве под нейтральным флагом. На турнире в нейтральном статусе выступило 19 россиян, шесть из них завоевали награды. Золотая медаль на счету Марии Ласицкене в прыжках в высоту, серебро получили Сергей Шубенков в беге на 110 м с барьерами, Дарья Клишина в прыжках в длину, Валерий Пронкин в метании молота, Сергей Широбоков в спортивной ходьбе на 20 км, а также Данил Лысенко в прыжках высоту.